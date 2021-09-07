Арахамия о ДТП с участием Трухина: Нам известно почти то же, что мы читаем в новостях

"Нам так же непонятно, как и вам [был ли Трухин за рулем автомобиля]. Нам известно почти то же самое, что мы читаем в новостях. Сам господин Трухин, у него есть сейчас одно дело, большое, с семьей связанное, не дает никаких комментариев, даже внутренних. Он занят этим делом. Что касается его вероятного участия в ДТП: потенциально есть свидетели, которые говорят, что это он был [за рулем], другие – что не был. Поэтому, учитывая такие свидетельства, дело было передано из МВД в ГБР", – сказал Арахамия.
Нардеп заявил, что Госбюро расследований сейчас ищет всех свидетелей аварии и проводит экспертизы.
"Они запросили камеры, видеорегистраторы, анализ ДНК и так далее. То есть когда будут эти экспертизы, тогда мы вместе с вами сможем увидеть что случилось, кто там виноват. Потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята или как попытка защищать господина Трухина, или попытка, наоборот, нападать, какой-то прессинг на следствие. Мы не хотим никакого влияния на следственный процесс, пусть это будет полностью объективное расследование", – добавил Арахамия.
В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.
В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.
31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".
1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.