Арахамия о ДТП с участием Трухина: Нам известно почти то же, что мы читаем в новостях

Арахамия: Сейчас любая наша реакция может быть воспринята или как попытка защищать господина Трухина, или попытка, наоборот, нападать Фото: sluga-narodu.com

"Нам так же непонятно, как и вам [был ли Трухин за рулем автомобиля]. Нам известно почти то же самое, что мы читаем в новостях. Сам господин Трухин, у него есть сейчас одно дело, большое, с семьей связанное, не дает никаких комментариев, даже внутренних. Он занят этим делом. Что касается его вероятного участия в ДТП: потенциально есть свидетели, которые говорят, что это он был [за рулем], другие – что не был. Поэтому, учитывая такие свидетельства, дело было передано из МВД в ГБР", – сказал Арахамия.

Нардеп заявил, что Госбюро расследований сейчас ищет всех свидетелей аварии и проводит экспертизы.

"Они запросили камеры, видеорегистраторы, анализ ДНК и так далее. То есть когда будут эти экспертизы, тогда мы вместе с вами сможем увидеть что случилось, кто там виноват. Потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята или как попытка защищать господина Трухина, или попытка, наоборот, нападать, какой-то прессинг на следствие. Мы не хотим никакого влияния на следственный процесс, пусть это будет полностью объективное расследование", – добавил Арахамия.