Госбюро расследований получило материалы по ДТП с участием нардепа Трухина и ищет очевидцев

Пресс-служба прямо не называет фамилию нардепа. Однако указывается, что ДТП произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе, когда автомобиль, в котором, предположительно, находился народный депутат Украины, не соблюдая безопасную дистанцию, въехал в авто, ехавшее впереди. При этом были повреждены три автомобиля и пострадали шесть человек.
Сейчас ведомство продолжает досудебное расследование. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией, а также запланировали ряд экспертиз, чтобы установить объективные обстоятельства ДТП. ГБР призвало очевидцев аварии предоставить информацию следователям.
Отдельно в ГБР заверили, что в этом деле будет обеспечено "эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом".
23 августа в Дарницком районе Киева столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.
В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.
31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".
1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.