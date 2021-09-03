Госбюро расследований получило материалы по ДТП с участием нардепа Трухина и ищет очевидцев

Пресс-служба прямо не называет фамилию нардепа. Однако указывается, что ДТП произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе, когда автомобиль, в котором, предположительно, находился народный депутат Украины, не соблюдая безопасную дистанцию, въехал в авто, ехавшее впереди. При этом были повреждены три автомобиля и пострадали шесть человек.

Сейчас ведомство продолжает досудебное расследование. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией, а также запланировали ряд экспертиз, чтобы установить объективные обстоятельства ДТП. ГБР призвало очевидцев аварии предоставить информацию следователям.

Отдельно в ГБР заверили, что в этом деле будет обеспечено "эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы установленным законом способом".