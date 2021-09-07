Трухин о ДТП с его участием: Я не был пьян

"Любые данные, связанные с этим ДТП, я оглашать не имею права. Все, что мне говорил следователь на месте, сотрудники правоохранительных органов, я все выполнял, все делал. Делал это в присутствии свидетелей, понятых. Все данные отражены в первоначальном протоколе. На сегодня продолжаются следственные действия. Я не был пьян. Я могу вам точно сказать, что я не виноват", – сказал Трухин.

Он отметил, что не просил журналистов удалять новости об аварии.

"Я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег. Единственное новостное агентство, которое действительно ко мне обратилось, дозвонилось и я дал комментарий, – это "Интерфакс". Больше я не давал ни комментариев, ни новостей. И соответственно ни я, ни мои помощники, ни люди, мне известные, не заказывали и не снимали новостей", – сказал нардеп во время трансляции "4 канала".

Трухин обратил внимание на большое количество фейковых новостей, касающихся этой ситуации, в частности о том, что ДТП якобы комментировала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Я хотел бы дать свой комментарий, свою оценку. На сегодняшний день, мне кажется, я понимаю, кому были выгодны и фейковые новости, и манипуляции со снятием новостей. Я не имею права давать какие-то политические оценки или окраски этому вопросу, чтобы не допустить каких-то манипуляций. Поэтому веду себя довольно корректно. Когда будет фактаж правоохранительных органов, мы сделаем расширенный брифинг. Я уверен, что невиновен, скрывать мне нечего", – добавил он.

Трухин не сказал, был ли он за рулем автомобиля.