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В Офисе президента заявили, что Зеленский не вмешивается в расследование по делу о ДТП с участием Трухина

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Зеленский (на фото) имеет больше информации о ДТП с участием Трухина, отметили в Офисе президента
Зеленский (на фото) имеет больше информации о ДТП с участием Трухина, отметили в Офисе президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментирует ситуацию с ДТП при участии нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина после того, как ГБР обнародует результаты расследования. Об этом 7 сентября в комментарии "Радіо Свобода" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президент, конечно, имеет больше информации, чем мы с вами, но это не значит, что он вмешивается в ход расследования", – сказал спикер Зеленского.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.

В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Теги: ДТП, расследование, Владимир Зеленский, президент, уголовное производство, автомобиль, Офис президента Украины, спикер, ГБР, Александр Трухин, нардеп, Сергей Никифоров
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