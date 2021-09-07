ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бутусов: Арахамия заявил, что не знает, кто был за рулем машины в ДТП с Трухиным. ГБР за 14 дней не выяснило, кто подозреваемый?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трухин утверждает, что невиновен в ДТП
Трухин утверждает, что невиновен в ДТП
Фото: sluga-narodu.com

Представители партии "Слуга народа" "отмазывают" нардепа от этой фракции Александра Трухина, который, вероятно, был участником ДТП на Бориспольской трассе 23 августа.

Такое мнение в Facebook высказал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не знает до сих пор, кто же был за рулем машины. То есть это как, Государственное бюро расследований спустя 14 дней не выяснило, кто был за рулем, то есть то, с чего вообще начинается само дело? Так а что же делают следователи 14 дней? Кто же подозреваемый по делу? Кто был, является виновником ДТП и нанес телесные повреждения, то есть совершил уголовное преступление?" – написал журналист.

Бутусов отметил, что Трухин свободно передвигается, "работает, как ни в чем не бывало".

"Ему ничего не предъявили, никаких домашних арестов, никаких проблем. Представьте себе, может ли такое быть позволено обычному человеку из народа, а не его "слуге"? "Слуги народа" отмазывают своего товарища, который немножко подавил на своей машине народ. Ну побухал, ну шесть человек получили травмы и ранения, включая двоих детей. Порешает. Все-таки замглавы бюджетного комитета, найдет аргументы, чтобы никто не кричал", – добавил журналист. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6291205807586329

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиляAudi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.

В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, авария, Юрий Бутусов, Государственное бюро расследований, Нацполиция, Давид Арахамия, ГБР, Александр Трухин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап показал своих родителей
Потап показал своих родителей
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Модные мужские стрижки по форме лица
Модные мужские стрижки по форме лица
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове
72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове
"Он намного меня младше". 30-летняя аlyona alyona рассказала, как завязался ее роман с блогером из Запорожья
"Он намного меня младше". 30-летняя аlyona alyona рассказала, как завязался ее роман с блогером из Запорожья
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Едва не умер". У отбывающего наказание в колонии 57-летнего Ефремова случился приступ
"Едва не умер". У отбывающего наказание в колонии 57-летнего Ефремова случился приступ
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS