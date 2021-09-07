Бутусов: Арахамия заявил, что не знает, кто был за рулем машины в ДТП с Трухиным. ГБР за 14 дней не выяснило, кто подозреваемый?

Такое мнение в Facebook высказал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не знает до сих пор, кто же был за рулем машины. То есть это как, Государственное бюро расследований спустя 14 дней не выяснило, кто был за рулем, то есть то, с чего вообще начинается само дело? Так а что же делают следователи 14 дней? Кто же подозреваемый по делу? Кто был, является виновником ДТП и нанес телесные повреждения, то есть совершил уголовное преступление?" – написал журналист.
Бутусов отметил, что Трухин свободно передвигается, "работает, как ни в чем не бывало".
"Ему ничего не предъявили, никаких домашних арестов, никаких проблем. Представьте себе, может ли такое быть позволено обычному человеку из народа, а не его "слуге"? "Слуги народа" отмазывают своего товарища, который немножко подавил на своей машине народ. Ну побухал, ну шесть человек получили травмы и ранения, включая двоих детей. Порешает. Все-таки замглавы бюджетного комитета, найдет аргументы, чтобы никто не кричал", – добавил журналист.
В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.
В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.
31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".
1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.
7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.