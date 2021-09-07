Бутусов: Арахамия заявил, что не знает, кто был за рулем машины в ДТП с Трухиным. ГБР за 14 дней не выяснило, кто подозреваемый?

Такое мнение в Facebook высказал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не знает до сих пор, кто же был за рулем машины. То есть это как, Государственное бюро расследований спустя 14 дней не выяснило, кто был за рулем, то есть то, с чего вообще начинается само дело? Так а что же делают следователи 14 дней? Кто же подозреваемый по делу? Кто был, является виновником ДТП и нанес телесные повреждения, то есть совершил уголовное преступление?" – написал журналист.

Бутусов отметил, что Трухин свободно передвигается, "работает, как ни в чем не бывало".

"Ему ничего не предъявили, никаких домашних арестов, никаких проблем. Представьте себе, может ли такое быть позволено обычному человеку из народа, а не его "слуге"? "Слуги народа" отмазывают своего товарища, который немножко подавил на своей машине народ. Ну побухал, ну шесть человек получили травмы и ранения, включая двоих детей. Порешает. Все-таки замглавы бюджетного комитета, найдет аргументы, чтобы никто не кричал", – добавил журналист.