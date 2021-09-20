Бердянский депутат после ДТП со сбитым пешеходом отказался от мандата

Рудницкий сам подал заявление о сложении полномочий Фото: Николай Рудницкий / Facebook

Как сообщил секретарь городского совета Александр Свидло, в горсовет поступило заявление от Рудницкого, согласно которому он сообщает о сложении депутатских полномочий и отказывается от депутатского мандата.

Внеочередная сессия горсовета 20 сентября удовлетворила это заявление. Решение единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 27 депутатов.

Рудницкий был избран от партии "Наш край".

В своем Facrbook Рудницкий пояснил, что его статус депутата "привязывается к происшествию и используется против коллег, команды, совета", поэтому он решил это остановить, пишет "Бердянск 24". Сообщение опубликовано для "друзей" Facebook-аккаунта.

Он заверил, что продолжит работу над начатыми проектами, и извинился перед "всеми, чье доверие не успел оправдать".