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Бердянский депутат после ДТП со сбитым пешеходом отказался от мандата

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Рудницкий сам подал заявление о сложении полномочий
Рудницкий сам подал заявление о сложении полномочий
Фото: Николай Рудницкий / Facebook

Депутата Бердянского горсовета Николая Рудницкого, который, как сообщала полиция, будучи пьяным, сбил пешехода, досрочно лишили мандата. Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщил секретарь городского совета Александр Свидло, в горсовет поступило заявление от Рудницкого, согласно которому он сообщает о сложении депутатских полномочий и отказывается от депутатского мандата.

Внеочередная сессия горсовета 20 сентября удовлетворила это заявление. Решение единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 27 депутатов.

Рудницкий был избран от партии "Наш край". 

В своем Facrbook Рудницкий пояснил, что его статус депутата "привязывается к происшествию и используется против коллег, команды, совета", поэтому он решил это остановить, пишет "Бердянск 24". Сообщение опубликовано для "друзей" Facebook-аккаунта.

Он заверил, что продолжит работу над начатыми проектами, и извинился перед "всеми, чье доверие не успел оправдать".

Контекст:

11 сентября в Бердянске автомобиль BMW X5, за рулем которого, по информации полиции, находился Рудницкий, выехал на разделительную полосу движения, где врезался в электроопору и сбил пешехода. В крови депутата обнаружили 2,2 промилле алкоголя. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Теги: ДТП, депутаты, Бердянск, горсовет, мандат
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