В результате ливня в Бердянске погибли два человека – на подтопленном участке оборвались электропровода

Из-за непогоды в городе было зафиксировано несколько аварий и массовых отключений электричества. К утру 23 июля электроснабжение восстановили почти во всех районах Бердянска.

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Видео: PRO Бердянск / YouTube

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, два человека погибли из-за обрыва электропроводов на подтопленном участке.

PRO.berdyansk.biz отмечал, что, хотя место происшествия на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского оцепила полиция, тела погибших некоторое время оставались в воде на дороге – скорая и и спасатели не могли подойти к ним, ожидали энергетиков, чтобы отключить напряжение.

По информации ГСЧС, всего в Бердянске подтопило 70 домохозяйств.

Фото: pro.berdiansk.biz

Подразделения ГСЧС вывели с подтопленных участков 32 человек, из них 10 детей. Откачали около 740 м³ воды. Работы продолжаются, в них участвуют 38 спасателей.