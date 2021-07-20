Из-за гроз реки на западе Украины могут выйти из берегов – ГСЧС

Во Львовской области ожидается повышение уровня воды на 0,5–2,5 м, в Стрыйском районе возможно частичное затопление приречной инфраструктуры. В Ивано-Франковской области также ожидается повышение уровня воды до 2,5 м, что может привести к подтоплению некоторых населенных пунктов.

Также повышение уровня воды, но в меньшей степени, прогнозируют в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях. Там может затопить сельскохозяйственные угодья.

В местах выпадения сильных осадков возможно подтопление пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней, предупредили в ГСЧС.

21 июля синоптики обещают грозы не только на западе, но практически по всей территории Украины.