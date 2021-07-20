Украина 21 июля будет одной из самых дождливых и свежих стран Европы – синоптик

"Украина 21 июля будет одной из самых дождливых и свежих стран Европы. Грозовые дожди, порой сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории. Лишь крайний юг и Волынь уклонятся от серьезной непогоды", – написала она.

Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22... +27 ºC.

"Даже в Одесской и Николаевской областях воздух уже начнет меняться в сторону свежего. Однако жара еще задержится завтра на Востоке, в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и на юго-востоке, + 30... + 34 ºC. 22 июля жара спадет и там, наконец", – отметила синоптик.

В Киеве 21 июля ожидается дождь и грозы, возможны шквалы и град, а температура снизится до +20 ºC.







