В ГСЧС Украины заявили о рекордном количестве несчастных случаев на воде. С начала года утонуло более 800 человек

С начала года в водоемах Украины утонуло 808 человек Фото: pexels.com

"[Это позволяет] сделать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в этом году", – заявили в ГСЧС.

Основными причинами гибели на воде в службе назвали купание в нетрезвом виде или в не предназначенных для этого местах.

По данным ГСЧС, за прошедшие сутки в разных регионах Украины на воде погибло шесть человек: по два человека в Запорожской и Черкасской областях, по одному – в Черниговской и Кировоградской. В Киеве за прошлые выходные утонуло пять человек.