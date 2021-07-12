В Украине за сутки утонуло рекордное количество людей

По информации спасателей, с начала текущего месяца на водоемах погибло 124 человека, из них 16 – дети.

"Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения", – говорится в сообщении.

Всего с начала недели зафиксировано 94 смерти на воде (в их числе 12 детских), с начала месяца – 124 смерти (из них 16 детских), с начала года – 665 смертей (из них 17 детских).

Сообщается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в запрещенных для этого местах и в нетрезвом состоянии.