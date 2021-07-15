С начала недели в Украине утонуло более 50 человек – ГСЧС

В частности, в Киеве 14 июля в Днепре утонул мужчина 1988 года рождения, его тело спасатели нашли в 20 метрах от берега на глубине шести метров. Причину смерти устанавливают правоохранители.

"В Лисичанске Луганской области на реке Северский Донец во время купания в необорудованном месте утонула девочка 2011 года рождения. Поиски погибшей результатов не дали, они будут продолжены спасателями 15 июля", – отметили в ГСЧС.

Случаи утопления также зафиксированы в Одесской и Сумской областях.