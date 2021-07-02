За первый месяц лета в Украине утонуло более 200 человек – ГСЧС

"Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако цифры все равно пугают... Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонуло 533 человека, из которых 54 – дети. При этом спасено 247 человек, в том числе 42 ребенка.

Спасатели просят не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра у воды, не заплывать далеко, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не приближаться к проплывающим судам и лодкам, следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.