В Украине утонули четыре человека за полдня. В ГСЧС призвали людей "одуматься и включать мозг"

"Люди, одумайтесь! У нас за полдня четыре утопленника. Кривой Рог, Киев, Кураховка Донецкой области и только что – опять Днепр, сорокалетняя женщина... Сколько можно повторять: выпил – в воду не входи! А также простая народная мудрость: "Не зная броду, не суйся в воду!" Прекратите умножать страшную статистику, включайте мозг около водоемов", – написали спасатели.

Контекст: По данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года на водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54 ребенка.