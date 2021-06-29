С начала лета на водоемах Украины утонуло 188 человек

Среди погибших – 34 ребенка.

"Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако, цифры все равно пугают... Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", – отметили в пресс-центре.

С начала года на водоемах утонул 521 человек, среди которых 53 ребенка, а спасти удалось 242 человека, из которых 41 ребенок.