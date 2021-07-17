В Киеве запретили купаться на всех пляжах города

На всех муниципальных пляжах Киева с 17 июля вывешены красные флаги, отметили в КП "Плесо" Фото: pleso.kyiv.ua

"С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Следует отметить, что соответствующий статус устанавливается с профилактической целью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "из-за длительной жары на водоемах столицы происходит "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества".

"Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", – пояснили в КП "Плесо".

В связи с этим "с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней", всем 14 официальным пляжам Киева присвоено временный статус "Не купаться".

В то же время территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу, подчеркнули в коммунальном предприятии.