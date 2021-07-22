Зеленский наградил медалью 12-летнюю девочку, которая во время наводнения в Закарпатье спасла четырех детей

Как отметили в Офисе президента, накануне Зеленский подписал указ №299/2021 о награждении 12-летней девочки.

"За мужественные и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни детей, постановляю: наградить медалью "За спасенную жизнь" Тулайдан Татьяну Васильевну – ученицу седьмого класса Ясинянской общеобразовательной средней школы №1 I–III степеней Раховского района Закарпатской области", – говорится в указе президента.

Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков сообщал, что во время наводнения вода начала резко прибывать в дом. К тому времени девочка была дома вместе с братом, а их родители работали в поле. Девочка выключила электричество дома, взяла брата и побежала к дому своей тети. Там находилось еще трое детей. Тулайдан забрала детей и провела их на второй этаж своего дома, где они дождались взрослых.

Полосков обратился к Госслужбе по чрезвычайным ситуациям с просьбой номинировать Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".

Руководитель управления ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак встретился с девочкой. Он отметил, что не всякий взрослый так быстро сориентировался бы в экстремальной ситуации.