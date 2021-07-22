Непогода в Украине: два человека погибли, семеро получили травмы

Жертвами стихии стали два человека: на одного упало дерево, на другого – часть крыши Фото: dumskaya.net

В результате порывистого, местами шквального ветра и интенсивного дождя повреждено 100 крыш, повалено 90 деревьев. Подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек.

Один человек погиб и семеро попали в больницу в Дружковке и Константиновке Донецкой области. В Дружковке, Константиновке, Славянске, Мирнограде, Ямполе и в селе Кондратовка Краматорского района повреждено 77 кровель в жилых домах, школах и административных зданиях.

В результате падения конструкций крыши погиб житель села Мусиевка Миловского района Луганской области.

В Сватово были повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.

В Одесской области ночью выпало около 80% от месячной нормы осадков, подтоплены жилые дома и приусадебные участки, людей пришлось эвакуировать. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС сообщают, что сейчас поваленные деревья разрезаны и убраны, откачано около 2 тыс. м³ воды. К работам привлекли 238 спасателей и 57 единиц техники.