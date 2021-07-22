В Одессе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков. Труханов заявил, что могло прорвать Хаджибейскую дамбу

После ливня спасли и эвакуировали более 30 человек Фото: dsns.gov.ua

"В результате ливня возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города. В связи с этим по подразделениям города Одессы был проведен сбор резервного личного состава. По состоянию на 15.00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, из них 19 – ночью. Эвакуированы и спасены более 30 человек", – отметили в релизе.

В результате ливня в Одесской области были обесточены 23 населенных пункта, над восстановлением энергоснабжения работали 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 22 июля на заседании исполкома заявил, что из-за ливня могло прорвать Хаджибейскую дамбу. По его словам, утром уровень воды на дамбе сравнялся с покрытием объездной дороги. Об этом написало 048.ua.

"Это наше счастье, что это закончилось за пять часов, если бы это не закончилось, а продолжилось дальше, то я не знаю, что бы случилось и что мы тогда делали бы", – заявил мэр.

Труханов отметил, что последний раз такой дождь был в 1988 году.