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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков. Труханов заявил, что могло прорвать Хаджибейскую дамбу

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После ливня спасли и эвакуировали более 30 человек
После ливня спасли и эвакуировали более 30 человек
Фото: dsns.gov.ua

В ночь на 22 июля в Одессе выпало 80% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ливня возникли многочисленные подтопления в Суворовском, Приморском, Малиновском и Киевском районах города. В связи с этим по подразделениям города Одессы был проведен сбор резервного личного состава. По состоянию на 15.00 подразделения ГСЧС совершили 40 выездов, из них 19 – ночью. Эвакуированы и спасены более 30 человек", – отметили в релизе.

В результате ливня в Одесской области были обесточены 23 населенных пункта, над восстановлением энергоснабжения работали 49 бригад, 141 человек и 59 единиц техники.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 22 июля на заседании исполкома заявил, что из-за ливня могло прорвать Хаджибейскую дамбу. По его словам, утром уровень воды на дамбе сравнялся с покрытием объездной дороги. Об этом написало 048.ua.

"Это наше счастье, что это закончилось за пять часов, если бы это не закончилось, а продолжилось дальше, то я не знаю, что бы случилось и что мы тогда делали бы", – заявил мэр.

Труханов отметил, что последний раз такой дождь был в 1988 году.

Контекст:

Дамба Хаджибейского лимана с 2003 года находится в аварийном состоянии. В случае ее прорыва будет затоплена территория порядка 2300 га, пострадают тысячи человек. Об этом 2 марта 2021 года писал сайт мэрии Одессы.

В зону возможного затопления попадают железнодорожная ветка, более 50 предприятий, в том числе нефтеперерабатывающие, Одесская ТЭЦ, учебные учреждения, роддом и Центр семейной медицины.

Теги: Одесса, наводнение, ГСЧС, Геннадий Труханов, Одесская область, дождь, осадки
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