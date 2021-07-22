Последствия ливня в Одессе. Затопило дома и паркинги, упало около 100 деревьев. Фото и видео

"В течение минувшей ночи спасатели осуществили 22 выезда на откачку воды из подвальньних помещений многоэтажек, частных домохозяйств. Были эвакуированы 11 жителей, семь граждан спасены, убраны 18 аварийных деревьев", – отметили в релизе.

Позже "Думская" со ссылкой на коммунальные службы уточнила, что в результате непогоды было повалено 96 деревьев.

Фото: dumskaya.net

В Гидрометцентре сообщили, что в Одессе за час выпал 31 мм осадков, отметила "Думская".

В результате этого в городе затопило паркинги, было частично заблокировано движение транспорта. По состоянию на утро были подтоплены улицы: Черноморского Казачества, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, Небесной Сотни, Водопроводная, Вторая Застава, написала "Думская".

Серьезно пострадали Балковская и Приморская: там местами сорвало асфальт, есть наносы щебня и песка, частично вырваны люки. Движение автотранспорта затруднено.

"В связи с подтоплением участков рельсового полотна и падением веток временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, №3, №7, №10, №12, №13, №20, №21, №26, №27 и троллейбусного маршрута №12", – отметили журналисты.

Ночной ливень отрезал от города поселок Котовского, об этом написал сайт "Vgorode Одесса". Журналисты отметили, что в городе из-за последствий непогоды образовалась пробка на 10 км.

На видео, опубликованном "Думской" в YouTube, видно, что одесситы передвигались по затопленным улицам на надувных лодках.

ВИДЕО