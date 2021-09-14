В Бердянске пьяный депутат горсовета сбил человека – полиция

Полицейские установили, что 44-летний водитель автомобиля BMW Х5 в состоянии алкогольного опьянения двигался по Мелитопольскому шоссе. Он не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и там сначала наехал на фонарный столб, а потом сбил мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. По информации ТСН, у него многочисленные переломы и черепно-мозговая травма, после ДТП он был в коме.

В крови у задержанного водителя обнаружено 2,2 промилле алкоголя. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Местная правозащитная группа "Кош" опубликовала в Facebook видео, снятое сразу после ДТП. На нем видно, что водитель пытался уйти с места происшествия, но ему не дали этого сделать очевидцы аварии.

Активисты узнали водителя – это депутат городского совета от партии "Наш край" Николай Рудницкий. 13 сентября суд избрал ему пресечения – "учитывая положительные характеристики Рудницкого, то, что он никогда не нарушал закон, а также его участие в лечении пострадавшего", суд назначил на время досудебного расследования возможность освобождения под залог в размере 40 прожиточных минимумов, сообщило местное издание Pro.Berdiansk.Biz.

Фото: pro.berdiansk.biz

По информации издания, пострадавший находится в больнице в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.