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Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве ветерана АТО Сармата. Стрелявшему дали 11 лет тюрьмы

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Восьмерых фигурантов дела об убийстве Сармата оправдали, защита будет обжаловать приговор
Восьмерых фигурантов дела об убийстве Сармата оправдали, защита будет обжаловать приговор
Фото: СарматTV / Facebook

Бердянский городской районный суд вынес приговоры обвиняемым в убийстве добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Стрелок Артем Матюшин получил 11 лет лишения свободы, предполагаемый организатор – три года за хранение каннабиса, остальных подозреваемых оправдали. Об этом пишет hromadske.

Отмечается, что суд учел Матюшину время пребывания под стражей с 2018 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск жены убитого, назначив Матюшину оплату 700 тыс. грн. морального ущерба и выплату дочери погибшего 1 241 гривны ежемесячно вплоть до ее совершеннолетия.

Также на три года и один месяц лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, который, по данным следствия, был организатором банды и координатором убийства ветерана АТО. Суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и засчитал время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

По словам прокурора, в ближайшее время Власюк может выйти на свободу, так как подпадает под "закон Савченко".

В то же время суд оправдал Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка, Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимеренкова, Тараса Мовчана и Дениса Зеленкина, которые фигурировали в деле как организаторы и соучастники. Основанием стала недостаточность доказательств.

Издание отмечает, что суд не принял во внимание значительную часть доказательств как недопустимых или не доказывающих вину обвиняемых. Среди них – материалы негласных следственных действий, "прослушки", телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения. 

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

Матюшин частично признал свою вину. Он заявил, что имел личную неприязнь к Сармату, поэтому решил проучить его, прострелив ногу.

По мнению вдовы убитого Татьяны Олешко, на самом деле убийство было заказным, а заказчиками являются тогдашние депутаты Сергей Валентиров и Александр Пономарев, адвокат которого ей угрожал. 

"Матюшин говорит, что ехал на бои без правил, но почему-то взял оружие. Он – снайпер, но стрелял в ногу, а попал в голову. Суд слушает эти глупости и принимает их во внимание, а не нас", – заявила она. Вдова считает, что если в деле есть недоработки следствия, то его следует вернуть на повторное рассмотрение, а не оправдывать фигурантов.

Контекст:

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс", вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве – Матюшина, Ломаку, Обухова и Владимеренкова – задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их. Следствие считает, что в спину ветерану АТО выстрелил экс-боец "Торнадо" Матюшин.

В течение 2018–2019 годов полиция задержала еще троих подозреваемых – Бродского, Михаила Сигиду и Виктора Власюка, их считают организаторами убийства. По данным следствия, Сигида координировал действия предполагаемых исполнителей преступления, давал им деньги, предоставил оружие и автомобиль. У Сигиды был бизнес в Бердянске, в частности клуб "Мохито", в котором, по информации друзей Олешко, очень часто в компании самого Сигиды отдыхал бывший народный депутат Украины Сергей Валентиров, с которым у Сармата был конфликт. В Верховной Раде VIII созыва Валентиров входил во фракцию Блока Петра Порошенко. Сармат обвинял его в сотрудничестве с другим нардепом из Бердянска Александром Пономаревым (сейчас входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь", в Раде прошлого созыва был в группе "Воля народа"). 

Валентирова и Пономарева полиция допрашивала по этому делу в качестве свидетелей. Побратимы Сармата считают именно их заказчиками убийства.

Свою причастность к преступлению отрицают все фигуранты дела, кроме Матюшина. 

Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд в июле 2019 года.

В мае 2020 года Бердянский горрайонный суд отпустил под круглосуточный домашний арест четырех фигурантов дела – Сигиду, Ломаку, Обухова и Владимеренкова. Власюку и Матюшину суд продлил содержание под стражей, а Бродскому – ночной домашний арест.

Теги: убийство, Бердянск, приговор, Александр Пономарев, Виталий Олешко, Артем Матюшин, Евгений Бродский, Михаил Сигида, Максим Владимиренков, Николай Ломака, Александр Обухов, суд, Сергей Валентиров, ветеран, Виктор Власюк
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