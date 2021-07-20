Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве ветерана АТО Сармата. Стрелявшему дали 11 лет тюрьмы

Отмечается, что суд учел Матюшину время пребывания под стражей с 2018 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск жены убитого, назначив Матюшину оплату 700 тыс. грн. морального ущерба и выплату дочери погибшего 1 241 гривны ежемесячно вплоть до ее совершеннолетия.

Также на три года и один месяц лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, который, по данным следствия, был организатором банды и координатором убийства ветерана АТО. Суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и засчитал время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

По словам прокурора, в ближайшее время Власюк может выйти на свободу, так как подпадает под "закон Савченко".

В то же время суд оправдал Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка, Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимеренкова, Тараса Мовчана и Дениса Зеленкина, которые фигурировали в деле как организаторы и соучастники. Основанием стала недостаточность доказательств.

Издание отмечает, что суд не принял во внимание значительную часть доказательств как недопустимых или не доказывающих вину обвиняемых. Среди них – материалы негласных следственных действий, "прослушки", телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения.

У справі вбивства добровольця Віталія Олешка до 11 років засудили стрілка Артема Матюшина, який раніше частково визнав провину. Інших імовірних членів банди Віктора Власюка суд виправдав через недостатність доказів https://t.co/Cadlfy1HTO pic.twitter.com/Jg3lbN46GN — hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2021

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

Матюшин частично признал свою вину. Он заявил, что имел личную неприязнь к Сармату, поэтому решил проучить его, прострелив ногу.

По мнению вдовы убитого Татьяны Олешко, на самом деле убийство было заказным, а заказчиками являются тогдашние депутаты Сергей Валентиров и Александр Пономарев, адвокат которого ей угрожал.

"Матюшин говорит, что ехал на бои без правил, но почему-то взял оружие. Он – снайпер, но стрелял в ногу, а попал в голову. Суд слушает эти глупости и принимает их во внимание, а не нас", – заявила она. Вдова считает, что если в деле есть недоработки следствия, то его следует вернуть на повторное рассмотрение, а не оправдывать фигурантов.