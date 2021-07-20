Суд вынес приговор обвиняемым в убийстве ветерана АТО Сармата. Стрелявшему дали 11 лет тюрьмы

Отмечается, что суд учел Матюшину время пребывания под стражей с 2018 года.
Суд также удовлетворил гражданский иск жены убитого, назначив Матюшину оплату 700 тыс. грн. морального ущерба и выплату дочери погибшего 1 241 гривны ежемесячно вплоть до ее совершеннолетия.
Также на три года и один месяц лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, который, по данным следствия, был организатором банды и координатором убийства ветерана АТО. Суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и засчитал время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.
По словам прокурора, в ближайшее время Власюк может выйти на свободу, так как подпадает под "закон Савченко".
В то же время суд оправдал Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка, Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимеренкова, Тараса Мовчана и Дениса Зеленкина, которые фигурировали в деле как организаторы и соучастники. Основанием стала недостаточность доказательств.
Издание отмечает, что суд не принял во внимание значительную часть доказательств как недопустимых или не доказывающих вину обвиняемых. Среди них – материалы негласных следственных действий, "прослушки", телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения.
У справі вбивства добровольця Віталія Олешка до 11 років засудили стрілка Артема Матюшина, який раніше частково визнав провину. Інших імовірних членів банди Віктора Власюка суд виправдав через недостатність доказів https://t.co/Cadlfy1HTO pic.twitter.com/Jg3lbN46GN— hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2021
Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.
Матюшин частично признал свою вину. Он заявил, что имел личную неприязнь к Сармату, поэтому решил проучить его, прострелив ногу.
По мнению вдовы убитого Татьяны Олешко, на самом деле убийство было заказным, а заказчиками являются тогдашние депутаты Сергей Валентиров и Александр Пономарев, адвокат которого ей угрожал.
"Матюшин говорит, что ехал на бои без правил, но почему-то взял оружие. Он – снайпер, но стрелял в ногу, а попал в голову. Суд слушает эти глупости и принимает их во внимание, а не нас", – заявила она. Вдова считает, что если в деле есть недоработки следствия, то его следует вернуть на повторное рассмотрение, а не оправдывать фигурантов.
Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс", вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области на глазах у очевидцев.
1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве – Матюшина, Ломаку, Обухова и Владимеренкова – задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их. Следствие считает, что в спину ветерану АТО выстрелил экс-боец "Торнадо" Матюшин.
В течение 2018–2019 годов полиция задержала еще троих подозреваемых – Бродского, Михаила Сигиду и Виктора Власюка, их считают организаторами убийства. По данным следствия, Сигида координировал действия предполагаемых исполнителей преступления, давал им деньги, предоставил оружие и автомобиль. У Сигиды был бизнес в Бердянске, в частности клуб "Мохито", в котором, по информации друзей Олешко, очень часто в компании самого Сигиды отдыхал бывший народный депутат Украины Сергей Валентиров, с которым у Сармата был конфликт. В Верховной Раде VIII созыва Валентиров входил во фракцию Блока Петра Порошенко. Сармат обвинял его в сотрудничестве с другим нардепом из Бердянска Александром Пономаревым (сейчас входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь", в Раде прошлого созыва был в группе "Воля народа").
Валентирова и Пономарева полиция допрашивала по этому делу в качестве свидетелей. Побратимы Сармата считают именно их заказчиками убийства.
Свою причастность к преступлению отрицают все фигуранты дела, кроме Матюшина.
Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд в июле 2019 года.
В мае 2020 года Бердянский горрайонный суд отпустил под круглосуточный домашний арест четырех фигурантов дела – Сигиду, Ломаку, Обухова и Владимеренкова. Власюку и Матюшину суд продлил содержание под стражей, а Бродскому – ночной домашний арест.