Суд в Бердянске отпустил "на оздоровление" предполагаемого заказчика убийства Сармата

Предполагаемый заказчик убийства активиста Виталия Олешко (позывной Сармат) Евгений Бродский празднует свой день рождения на Бердянской косе, сообщили побратимы Сармата, которые борются за возвращение в СИЗО всех фигурантов дела об убийстве.

Бердянский суд отпустил на пять дней на отдых к морю обвиняемого в организации убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат) Евгения Бродского, который находится под домашним арестом. Об этом говорится в постановлении суда, которое предоставили телеканалу hromadske побратимы погибшего.

В документе говорится, что в суд с соответствующим ходатайством обратился адвокат Бродского. Он отметил, что фигуранту дела об убийстве с детьми якобы необходимо пройти оздоровление в городе Бердянск. По адресу, который указал защитник, находится база отдыха Sun Resort.

"Мы узнали, что он [Бродский] празднует свой день рождения на косе, где находится база отдыха Sun Resort. Звонили официально через 102 по поводу нарушения домашнего ночного ареста, а после уже узнали об этом постановлении. Я так понимаю, что Бердянский суд вообще сошел с ума", – заявил Антон Пшеничный.

Согласно документу, судья Елена Вирченко отпустила Бродского на "оздоровление" на пять дней – до 22 июня включительно.

Побратимы Сармата, которые 12 день держат голодовку, добиваясь возвращения в СИЗО всех фигурантов дела об убийстве Олешко, видят в действиях Бродского необходимости встречи с другими участниками судебного процесса.

В конце мая суд освободил из-под стражи четырех фигурантов, среди которых Михаил Сигида, отбывающий домашний арест в Бердянске.

"Учитывая, что Сигида сейчас тоже находится в Бердянске, сами понимаете, что в такие случайности мы не верим", – добавил Пшеничный.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс", вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве – Артема Матюшина, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Владимеренкова – задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их. Следствие считает, что в спину ветерану АТО выстрелил экс-боец "Торнадо" Матюшин.

В течение 2018–2019 годов полиция задержала еще трех подозреваемых – Сигиду, Бродского и Виктора Власюка, их считают организаторами убийства. По данным следствия, Сигида координировал действия предполагаемых исполнителей преступления, давал им деньги, предоставил оружие и автомобиль. У Сигиды был бизнес в Бердянске, в частности, клуб "Мохито", в котором, по информации друзей Олешко, очень часто в компании самого Сигиды отдыхал бывший народный депутат Украины Сергей Валентиров, с которым у Сармата был конфликт. В Верховной Раде VIII созыва Валентиров входил во фракцию Блока Петра Порошенко, но Сармат обвинял его в сотрудничестве с другим нардепом из Бердянска – Александром Пономаревым (сейчас входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь", в Раде прошлого созыва был в группе "Воля народа").

Валентирова и Пономарева полиция допрашивала по этому делу в качестве свидетелей. Побратимы Сармата считают именно их заказчиками убийства, отметило hromadske.

Свою причастность к преступлению отрицают все фигуранты дела, кроме Матюшина. Последний ранее просил отпустить всех арестованных, кроме него.

Весной 2019 года дело об убийстве ветерана АТО объединили с производством о вооруженном нападении на семью судей Поплавских, которое произошло в 2018 году в Днепре. Следствие считает, что эти преступления связаны между собой. В общем в объединенном деле фигурирует 11 человек.

Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд в июле 2019 года.