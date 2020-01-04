Суд продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве Сармата

В деле об убийстве ветерана антитеррористической операции на Донбассе Виталия Олешко суд исследовал треть представленных доказательств, сообщил прокурор Игорь Власов.

Бердянский горрайонный суд 23 декабря 2019 года продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве ветерана антитеррористической операции Виталия Олешко (Сармата), а также фигурантам дела о нападении на семью судей в Днепре, которое объединили с делом Сармата. Об этом говорится в определении суда, опубликованном 28 декабря.

10 подозреваемым суд продлил арест до 21 февраля, еще одному – домашний арест до 23 февраля.

В комментарии знакомым Сармата, опубликованном в Facebook, прокурор Игорь Власов рассказал, что по состоянию на 23 декабря суд исследовал треть доказательств по делу. В частности, это заключения экспертиз по поводу предметов, найденных во время обысков у фигурантов дела.

Подозреваемых по делу об убийстве Олешко семеро: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк, по данным следствия, – вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиренков – вероятные исполнители, сообщало "Громадське". Весной 2019 года дело об убийстве ветерана АТО объединили с производством о вооруженном нападении на семью судей Поплавских, которое произошло 4 июля 2018 года. Следствие считает, что эти производства связаны между собой.

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс", вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их.

Следствие утверждает, что в спину ветерану АТО выстрелил Артем Матюшин.

14 сентября полиция задержала предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду. Орджоникидзевский райсуд Запорожья 17 сентября избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 6 июня 2019 года Печерский райсуд Киева сменил меру пресечения Сигиде с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, но затем он был взят под стражу в рамках другого уголовного производства.

18 декабря 2018 года суд арестовал Евгения Бродского, которого следствие считает заказчиком убийства. 7 июня 2019 года его отпустили под круглосуточный домашний арест.

8 февраля 2019 года во Львове полиция задержала бывшего бойца батальона "Торнадо" Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки из Днепра. За стрельбу в 2013 году Власюка приговорили к трем годам лишения свободы. Он не отбыл наказание, скрывался от следствия и был объявлен в розыск. В конце марта ему объявили подозрение по делу Олешко.

25 июля правоохранители допросили в качестве свидетелей народных депутатов Украины Александра Пономарева (группа "Воля народа") и Сергея Валентирова (фракция Блока Петра Порошенко).

28 июля обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд.