В Запорожье сошли с рельсов несколько грузовых вагонов, пассажирские поезда могут задержаться в пути

С рельсов сошли четыре вагона грузового поезда Фото: depositphotos.com

"Из-за схода четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1", – сообщил перевозчик.

Ожидается задержка до двух часов следующих поездов: №72 "Киев – Запорожье", №142 "Мариуполь – Одесса", №120 "Запорожье – Львов", №119 "Львов – Запорожье", №116 "Киев – Бердянск".

В "Укрзалiзницi" извинились перед пассажирами за неудобства и посоветовали следить за обновлением информации.