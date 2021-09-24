В Черноморске подросток за рулем протаранил шесть авто – полиция

Как выяснила полиция, подросток без разрешения взял ключи от автомобиля матери Фото: od.npu.gov.ua

По данным полиции, подросток без разрешения взял у матери машину, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине автомобилями на одной из центральных улиц города.

В результате аварии никто не пострадал, однако все машины получили механические повреждения.

На подростка составили два административных протокола: по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение транспортных средств (ст. 124) и по статье об управлении транспортным средством лицом, не имеющим прав (ч. 2 ст. 126) Кодекса Украины об административных правонарушениях.