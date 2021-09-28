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В Еврокомиссии намерены изучить газовый контракт России и Венгрии

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Еврокомиссия проверит, соответствует ли контракт РФ и Венгрии правилам ЕС
Еврокомиссия проверит, соответствует ли контракт РФ и Венгрии правилам ЕС
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, который транслировался на сайте Еврокомиссии.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", – сказал Макфи, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, по его словам, проверят, соблюдены ли в условиях контракта правила ЕС.

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая газ по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд м³ газа в год в обход Украины.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. "Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующим образом, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия", – заявил глава МИД.

Теги: Газпром, Россия, газ, Еврокомиссия, Венгрия, Европейский союз, российский газ
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