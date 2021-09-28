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Кулеба: В Венгрии часто говорят об Украине вещи, которые нам не нравятся

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Кулеба: Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ. Венгрия это требование приняла
Кулеба: Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ. Венгрия это требование приняла
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал представителей Венгрии "не раскручивать эмоции" в вопросе, касающемся кризиса в отношениях Киева и Будапешта, вызванного подписанием газового соглашения между Венгрией и российским "Газпромом".

Об этом он заявил 28 сентября во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

 призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы. Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями, мы или наши венгерские партнеры", – сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина не отрицает права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом".

"Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ. Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", – добавил он.

Глава МИД Украины уточнил, что Украина обратится к Европейской комиссии, чтобы понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС.

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая газ по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом.

Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. "Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Венгрия нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующим образом, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никакого сочувствия", – заявил министр.

28 сентября внешнеполитическое ведомство Венгрии вызвало украинского посла, МИД Украины – венгерского. Сийярто заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Украина, Еврокомиссия, МИД Украины, Венгрия, газопровод, транзит, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто, российский газ, соглашение
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