Кулеба: В Венгрии часто говорят об Украине вещи, которые нам не нравятся

Кулеба: Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ. Венгрия это требование приняла Фото: ЕРА

Об этом он заявил 28 сентября во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы. Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями, мы или наши венгерские партнеры", – сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина не отрицает права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом".

"Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ. Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", – добавил он.

Глава МИД Украины уточнил, что Украина обратится к Европейской комиссии, чтобы понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС.