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Украине нужно выстраивать свою политику в отношении Беларуси – Кулеба

Кулеба: Как российская пропаганда придумывала "распятых мальчиков", так Лукашенко сейчас будет придумывать какие-то "суперсхроны" и "диверсантов" на украинской территории. Мы должны быть готовы к этому
Кулеба: Как российская пропаганда придумывала "распятых мальчиков", так Лукашенко сейчас будет придумывать какие-то "суперсхроны" и "диверсантов" на украинской территории. Мы должны быть готовы к этому
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украине в вопросе отношений с Беларусью необходимо выстраивать свою политику, не ожидая решений партнеров.

Такое мнение в эфире канала ICTV высказал 27 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывания считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко вчера утверждал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным "создание в Украине баз США". "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", – говорил Лукашенко. Также он критиковал намерение Украины вступить в НАТО. 

В МИД слова Лукашенко назвали безосновательными инсинуациями

"У нас за 30 лет независимости выработалась партнерозависимость: "А что скажут партнеры? А как мы, куда мы без партнеров? А пусть сначала партнеры договорятся, а мы подскочим, где-то поддержим". Даже когда это касается наших вопросов. Я категорически предлагаю уже оторваться от этой логики. Потому что долго мы в партнерозависимости не протянем. Мы должны выстраивать свою политику", – сказал Кулеба. 

По словам министра, эта политика должна быть основана на принципе "работай с партнерами, заручайся их поддержкой, но полагайся только на себя". 

"И Беларусь – классический случай, где мы должны испытать эту модель. Потому что сейчас то, о чем вы говорите [заявления о военных базах США в Украине], – это, безусловно, пример российской пропаганды в исполнении Александра Лукашенко. Мы пока не видим конкретных договоренностей между ними. Он и сам признает, что договоренностей нет. Потому что "договорились что-то делать" – это не договоренность. Но это сигнал о том, что у нас появляются тысячи километров угрозы. Как российская пропаганда придумывала "распятых мальчиков", так Лукашенко сейчас будет придумывать какие-то "суперсхроны" и "диверсантов" на украинской территории. Мы должны быть готовы к этому. Мы знаем, как выдерживать удар. Мы должны предотвращать удары и полагаться в этой ситуации на свои силы и свою политику", – добавил он. 

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".

Лукашенко в июне этого года заявлял, что населению Беларуси следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием. "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать", – говорил он.

В июле он заявлял о готовности разместить в Беларуси "все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений", если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА

1 сентября Лукашенко анонсировал поставки самолетов, вертолетов и "самого важного" вооружения ПВО из Российской Федерации. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, пропаганда, российская пропаганда, Дмитрий Кулеба
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