Украине нужно выстраивать свою политику в отношении Беларуси – Кулеба

Кулеба: Как российская пропаганда придумывала "распятых мальчиков", так Лукашенко сейчас будет придумывать какие-то "суперсхроны" и "диверсантов" на украинской территории. Мы должны быть готовы к этому Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Такое мнение в эфире канала ICTV высказал 27 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывания считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко вчера утверждал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным "создание в Украине баз США". "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", – говорил Лукашенко. Также он критиковал намерение Украины вступить в НАТО.

В МИД слова Лукашенко назвали безосновательными инсинуациями.

"У нас за 30 лет независимости выработалась партнерозависимость: "А что скажут партнеры? А как мы, куда мы без партнеров? А пусть сначала партнеры договорятся, а мы подскочим, где-то поддержим". Даже когда это касается наших вопросов. Я категорически предлагаю уже оторваться от этой логики. Потому что долго мы в партнерозависимости не протянем. Мы должны выстраивать свою политику", – сказал Кулеба.

По словам министра, эта политика должна быть основана на принципе "работай с партнерами, заручайся их поддержкой, но полагайся только на себя".

"И Беларусь – классический случай, где мы должны испытать эту модель. Потому что сейчас то, о чем вы говорите [заявления о военных базах США в Украине], – это, безусловно, пример российской пропаганды в исполнении Александра Лукашенко. Мы пока не видим конкретных договоренностей между ними. Он и сам признает, что договоренностей нет. Потому что "договорились что-то делать" – это не договоренность. Но это сигнал о том, что у нас появляются тысячи километров угрозы. Как российская пропаганда придумывала "распятых мальчиков", так Лукашенко сейчас будет придумывать какие-то "суперсхроны" и "диверсантов" на украинской территории. Мы должны быть готовы к этому. Мы знаем, как выдерживать удар. Мы должны предотвращать удары и полагаться в этой ситуации на свои силы и свою политику", – добавил он.