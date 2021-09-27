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"За гранью красных линий". В Кремле рассказали, как отреагируют на расширение инфраструктуры НАТО в Украине

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Песков (на фото) сказал, что Путин и Лукашенко неоднократно обсуждали потенциальное расширение НАТО в Украине
Песков (на фото) сказал, что Путин и Лукашенко неоднократно обсуждали потенциальное расширение НАТО в Украине
Фото: ЕРА

Расширение инфраструктуры НАТО на территории Украины будет означать для Москвы пересечение красных линий. Об этом сказал журналистам 27 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с называющим себя президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

Отвечая на вопрос о конкретных ответных мерах России и Беларуси, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств". Путин сказал, что это находится "за гранью красных линий", о которых он неоднократно говорил, подчеркнул спикер Кремля.

Сегодня на встрече с руководством силового блока страны Лукашенко назвал намерение Украины вступить в НАТО "открытием нового фронта для Беларуси". Он сказал, что США размещают в Украине военные базы и поэтому надо предпринимать "какие-то действия" в ответ.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Россия, НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, российская агрессия, безопасность, инфраструктура
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