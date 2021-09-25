Украина является отправной точкой для будущего западного мира – Скиннер

Скиннер: Украина смогла бы стать лидером в Европе на пути к свободе Фото: Kiron Skinner / Facebook

По ее словам, Россия подрывает способность Украины быть суверенным, независимым государством.

"Таким образом, ваша страна является отправной точкой для будущего западного мира. Это означает, что США, НАТО и другие народы и нации, которые любят свободу, должны поддерживать Украину", – добавила она.

Скиннер подчеркнула, что Украина должна быть единой, независимой, демократической и свободной от внешнего вмешательства. Она также поддержала более глубокую интеграцию Украины с западными институтами и предоставление Украине большей оборонной помощи от США.

"Таким образом, Украина смогла бы стать лидером в Европе на этом пути к свободе. Мы знаем, что Украина может сыграть эту очень центральную роль", – сказала Скиннер.

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