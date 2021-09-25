Свободная Украина является разочарованием для Путина – координатор санкционной политики в администрации Обамы

"Речь о том, какой важной для мира является борьба Украины за свой суверенитет, свободу, демократию и верховенство право. Потому что [президент России] Владимир Путин пытался уничтожить все это", – отметил он.

По его словам, Украина благодаря усилиям украинского народа и поддержке США сегодня свободна.

"Путину не удалось изолировать Украину, покорить Украину, разделить Украину или деморализовать Украину. Украинский народ выстоял. И теперь каждый день, когда Украина свободна, благодаря усилиям и жертвам украинских патриотов, является днем разочарования для Владимира Путина", – сказал Фрид.

Он отметил, что перед украинским народом стоит трудная задача защищать свою страну, в то же время восстанавливая ее.

"Плохая новость в том, что это – сложная задача. Защищать страну и одновременно восстанавливать ее – трудно. Однако украинцы имеют одно большое преимущество – они знают, что это возможно сделать", – подчеркнул экс-помощник Госсекретаря США.

ВИДЕО

Видео: Open Ukraine / YouTube