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Свободная Украина является разочарованием для Путина – координатор санкционной политики в администрации Обамы

 
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Фрид: Путину не удалось изолировать Украину, покорить Украину
Фрид: Путину не удалось изолировать Украину, покорить Украину
Фото: EPA

Президенту России Владимиру Путину не удалось изолировать, покорить, разделить или деморализовать Украину. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005–2009 годах и координатор санкционной политики в администрации президента США Барака Обамы Дэниел Фрид во время молодежной встречи Киевского форума "Запад – Восток, Север – Юг", его обращение опубликовано на YouTube-канале Open Ukraine.

"Речь о том, какой важной для мира является борьба Украины за свой суверенитет, свободу, демократию и верховенство право. Потому что [президент России] Владимир Путин пытался уничтожить все это", – отметил он.

По его словам, Украина благодаря усилиям украинского народа и поддержке США сегодня свободна.

"Путину не удалось изолировать Украину, покорить Украину, разделить Украину или деморализовать Украину. Украинский народ выстоял. И теперь каждый день, когда Украина свободна, благодаря усилиям и жертвам украинских патриотов, является днем разочарования для Владимира Путина", – сказал Фрид.

Он отметил, что перед украинским народом стоит трудная задача защищать свою страну, в то же время восстанавливая ее.

"Плохая новость в том, что это – сложная задача. Защищать страну и одновременно восстанавливать ее – трудно. Однако украинцы имеют одно большое преимущество – они знают, что это возможно сделать", – подчеркнул экс-помощник Госсекретаря США.

ВИДЕО
Видео: Open Ukraine / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Барак Обама, война в Украине, война на Донбассе, Дэниел Фрид
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