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ПОЛИТИКА

Путин может напасть на Украину с территории Беларуси, не спросив у Лукашенко – Арестович

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Арестович (на фото) считает, что Лукашенко ведет независимую от Москвы политику по Украине
Арестович (на фото) считает, что Лукашенко ведет независимую от Москвы политику по Украине
Фото: radiosvoboda.org

Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси без разрешения считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение 15 сентября в эфире телеканала "Украина 24" выразил советник главы Офиса президента (ОП) Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

"Может возникнуть ситуация, когда [президент России Владимир] Путин не спросит Лукашенко об использовании территории Беларуси против Украины. Вероятность этого очень мала, но рассматривается", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что пока Лукашенко в отношении РФ "соблюдает определенную независимость политики, несмотря на 28 подписанных документов" в рамках создания Союзного государства.

"Лучшее свидетельство тому – он не признал Крым до сих пор, сопротивляется восстановлению воздушного сообщения с Крымом. Некоторые другие признаки показывают, что все-таки он проводит отдельную от Российской Федерации политику. Но, тем не менее, мы имеем 28 документов, которые подписаны в рамках объединения союзного государства, и большая часть прошедшей встречи Лукашенко и Путина посвящена именно военному сотрудничеству. Именно так прозвучали слова о С-400 и закупке Беларусью вооружения на $1 млрд и так далее", – объяснил Арестович.

Он считает, что "Россия проводит комплекс мер по втягиванию Беларуси в свою орбиту и закреплению этого статуса, прежде всего военного".

"Можем ли мы сказать, что белорусские вооруженные силы являются частью планов России? Думаю, что нет. Пока. Но военная опасность у границ Украины, безусловно, усиливается... И главное – что увеличивается постепенно, то есть ежегодно растет количество оперативных мероприятий, которые Беларусь проводит совместно с Россией и Россия сама по себе проводит", – подчеркнул Арестович.

По его словам, Украина готовится к "разным вариантам действий России с территории Беларуси".

Контекст:

В июне этого года Лукашенко заявлял, что населению Беларуси следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать", – говорил он.

В июле Лукашенко заявлял о готовности разместить в Беларуси "все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений", если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА. В то же время он подчеркивал, что сейчас в этом нет необходимости.

1 сентября Лукашенко анонсировал поставки самолетов, вертолетов и "самого важного" вооружения ПВО из Российской Федерации.

9 сентября в Москве состоялась встреча Путина и Лукашенко, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа. Путин также допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Беларусь, вооружение, Алексей Арестович, советник
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