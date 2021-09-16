Путин может напасть на Украину с территории Беларуси, не спросив у Лукашенко – Арестович

"Может возникнуть ситуация, когда [президент России Владимир] Путин не спросит Лукашенко об использовании территории Беларуси против Украины. Вероятность этого очень мала, но рассматривается", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что пока Лукашенко в отношении РФ "соблюдает определенную независимость политики, несмотря на 28 подписанных документов" в рамках создания Союзного государства.

"Лучшее свидетельство тому – он не признал Крым до сих пор, сопротивляется восстановлению воздушного сообщения с Крымом. Некоторые другие признаки показывают, что все-таки он проводит отдельную от Российской Федерации политику. Но, тем не менее, мы имеем 28 документов, которые подписаны в рамках объединения союзного государства, и большая часть прошедшей встречи Лукашенко и Путина посвящена именно военному сотрудничеству. Именно так прозвучали слова о С-400 и закупке Беларусью вооружения на $1 млрд и так далее", – объяснил Арестович.

Он считает, что "Россия проводит комплекс мер по втягиванию Беларуси в свою орбиту и закреплению этого статуса, прежде всего военного".

"Можем ли мы сказать, что белорусские вооруженные силы являются частью планов России? Думаю, что нет. Пока. Но военная опасность у границ Украины, безусловно, усиливается... И главное – что увеличивается постепенно, то есть ежегодно растет количество оперативных мероприятий, которые Беларусь проводит совместно с Россией и Россия сама по себе проводит", – подчеркнул Арестович.

По его словам, Украина готовится к "разным вариантам действий России с территории Беларуси".