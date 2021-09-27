В МИД отреагировали на слова Лукашенко: Он разглагольствует о призрачных базах США в Украине, превращая Беларусь в военную базу РФ

Лукашенко сегодня утверждал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным "создание в Украине баз США", а также критиковал намерение Украины вступить в НАТО.

Николенко подчеркнул, что его слова в адрес Украины – безосновательные инсинуации.

"Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", – сказал спикер МИД.

Он добавил, что основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа исходит от России.

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России – вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. [...] Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", – сказал Николенко.