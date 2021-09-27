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В МИД отреагировали на слова Лукашенко: Он разглагольствует о призрачных базах США в Украине, превращая Беларусь в военную базу РФ

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В МИД отреагировали на слова Лукашенко
В МИД отреагировали на слова Лукашенко
Фото: depositphotos.com

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, повторяет неправдивые лозунги российской пропаганды об Украине. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" 27 сентября.

Лукашенко сегодня утверждал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным "создание в Украине баз США", а также критиковал намерение Украины вступить в НАТО. 

Николенко подчеркнул, что его слова в адрес Украины – безосновательные инсинуации. 

"Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", – сказал спикер МИД. 

Он добавил, что основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа исходит от России. 

"Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России – вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. [...] Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", – сказал Николенко. 

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия".

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".

Лукашенко в июне этого года заявлял, что населению Беларуси следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием. "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать", – говорил он.

В июле он заявлял о готовности разместить в Беларуси "все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений", если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА

1 сентября Лукашенко анонсировал поставки самолетов, вертолетов и "самого важного" вооружения ПВО из Российской Федерации. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Александр Лукашенко, пропаганда, российская пропаганда, Олег Николенко
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