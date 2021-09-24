КГБ Беларуси объявил о задержании "киллера", который должен был убить "руководителей высокого ранга"

Подозреваемый – 47-летний уроженец Лиды Сергей Соколов, его задержали в хостеле в Жировичах. "Противник серьезный, таких называют киллерами", – говорится в сюжете. Подозреваемый, утверждают в КГБ, доставил в Беларусь оружие и боеприпасы и сделал несколько схронов.

На видео допроса, которое приводит "Беларусь 1", Соколов рассказывает, что с ним связался "некий Олег из Украины" и предложил встретиться в Киеве. Мужчина предложил ему "принять участие в сопротивлении" и попросил найти огнестрельное оружие "для борьбы с режимом".

Как заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, Соколов действовал "профессионально и автономно", соблюдал конспирацию, имел подготовку в минно-подрывном и снайперском деле, всегда носил с собой оружие. Финансировали деятельность задержанного неназванные "иностранные заказчики".

В КГБ заявляют, что при задержании у Соколова нашли "список потенциальных жертв – как минимум два десятка человек, в том числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга и узнаваемые медийные персоны".

"Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти", – утверждает Бычек.

Против Соколова открыли уголовное дело по ст. 289 (акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО КГБ и "дает признательные показания", сообщается в сюжете.