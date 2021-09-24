КГБ Беларуси объявил о задержании "киллера", который должен был убить "руководителей высокого ранга"

Подозреваемый – 47-летний уроженец Лиды Сергей Соколов, его задержали в хостеле в Жировичах. "Противник серьезный, таких называют киллерами", – говорится в сюжете. Подозреваемый, утверждают в КГБ, доставил в Беларусь оружие и боеприпасы и сделал несколько схронов.
На видео допроса, которое приводит "Беларусь 1", Соколов рассказывает, что с ним связался "некий Олег из Украины" и предложил встретиться в Киеве. Мужчина предложил ему "принять участие в сопротивлении" и попросил найти огнестрельное оружие "для борьбы с режимом".
Как заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, Соколов действовал "профессионально и автономно", соблюдал конспирацию, имел подготовку в минно-подрывном и снайперском деле, всегда носил с собой оружие. Финансировали деятельность задержанного неназванные "иностранные заказчики".
В КГБ заявляют, что при задержании у Соколова нашли "список потенциальных жертв – как минимум два десятка человек, в том числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга и узнаваемые медийные персоны".
"Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти", – утверждает Бычек.
Против Соколова открыли уголовное дело по ст. 289 (акт терроризма) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО КГБ и "дает признательные показания", сообщается в сюжете.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
На фоне протестов отношения между Украиной, западными странами и Беларусью серьезно ухудшились. В частности, Лукашенко неоднократно обвинял Украину, Польшу и Литву в поддержке и подготовке экстремистов, которые якобы стремятся свергнуть законные белорусские власти.