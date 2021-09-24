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В Беларуси КГБ следит за каждым прибывшим иностранцем – Грозев о срыве спецоперации по вагнеровцам

КГБ Беларуси следит с момента пересечения границы, утверждает Грозев
КГБ Беларуси следит с момента пересечения границы, утверждает Грозев
Фото: wikimedia.org

Спецоперация по задержанию вагнеровцев с использованием Беларуси была "рецептом неудачи". Об этом болгарский журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 24 сентября.

"Сегодня понятно, что это был рецепт неудачи. Очевидно, что в Беларуси КГБ смотрит за каждым иностранцем: регистрируют каждого человека, начинают следить за ним с момента пересечения границы. Можно было предположить, что после того как оставят на четыре-пять дней 33 мужчин с военным прошлым, операция сорвется", – сказал он.

Расследователь отметил, что один из вагнеровцев, "самый ценный из всех свидетелей", в Беларусь ехать отказался.

Грозев считает ошибкой украинской стороны "не рассказать о результатах операции, пусть даже она провалилась".

"Провалилась – это уже оценка, которую дали после того, как началось отрицание операции. Но это уже сложившаяся в обществе оценка. А можно было не называть ее провалившейся, а сказать: "Мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, сведений, унижающих российскую сторону и их спецслужбы, и мы их выкладываем в публичное пространство". Если бы сделали так, мое личное мнение, то это было бы успехом", – считает расследователь.

Он отметил, что свою версию событий украинские власти не предоставили до сих пор.

"Не получили официального ответа, но мы после нескольких попыток перестали пытаться. Когда закончим документальный фильм, мы еще раз в последнюю минуту обратимся за комментарием", – подчеркнул Грозев.

Контекст:

Bellingcat работает над тремя материалами об операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев в Беларуси. Речь идет о двухчасовом документальном фильме, который может претендовать на "Оскар", документальном фильме новостного формата и текстовом варианте расследования. Последние два могут быть обнародованы в сентябре, говорил Грозев.

По его словам, расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена.

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах переносили несколько раз6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали начальник ГУР Кирилл Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал проекту Bellingcat проводить расследование по делу наемников ЧВК "Вагнер", заявил в начале августа, что выход расследования затягивается, так как журналисты хотят, чтобы в материале была позиция президента Украины и его офиса.

Теги: Беларусь, КГБ, фильм, наемники, расследование, Вагнер, задержание, спецоперация, Bellingcat, Христо Грозев, ЧВК
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