Безуглая заявила, что оппозиция пытается сорвать работу следственной комиссии Рады по делу вагнеровцев

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На данный момент оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по существу. Тем не менее мы продолжаем работу. Сегодня был частично заслушан также свидетель – господин [экс-начальник Главного управления Минобороны Василий] Бурба, мы продолжим его заслушивать и протокол об этом также будет добавлен к материалам временной следственной комиссии", – сказала Безуглая.

Позже в Facebook она написала, что во время заседания ВСК "состоялись действия, которые имеют все признаки нарушения закона Украины о государственной тайне".

Она заявила, что в помещение, где комиссия должна была заслушать Бурбу, "ворвались" нардепы Николай Величкович, Артур Герасимов, Михаил Забродский, Мария Ионова, Николай Княжицкий, София Федина (представители фракции "Европейская солидарность"), а также Роман Костенко и Андрей Осадчук из "Голоса".

Они, "злоупотребляя статусом, сорвали проведение заслушивания секретной информации и пытались превратить очень чувствительное для безопасности Украины заседание в политическое шоу", считает Безуглая. Глава ВСК говорит, что это вторая такая попытка.

Костенко сообщал, что комиссия решила "срочно объявить перерыв без объяснения причин" в момент, когда Бурба "дошел до важнейшей части своего доклада".

Нардеп написала, что заседание продолжится, дату и время пообещала сообщить позже.