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Комиссия Рады прервала доклад генерала разведки Бурбы по вагнеровцам и снова перенесла заседание – нардеп

По данным СМИ, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, заседание прервали
По данным СМИ, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, заседание прервали
Скриншот: Пресслужба Міноборони України / YouTube

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает дело ЧВК "Вагнер", решила прервать доклад экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы и уйти на перерыв до завтра. Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

"Сегодня ВСК, которая расследует дело вагнеровцев, продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", – рассказал нардеп.

https://www.facebook.com/kostenko.roman83/posts/545495403406703

Об этом же сообщил в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. 

"Слуги народа" прервали заседание следственной комиссии Верховной Рады по Вагнергейту и перенесли заседание в четвертый раз. Никаких пояснений", – написал он.

Бутусов отметил, что заседание комиссии началось в 9.00. На нем Бурба наконец начал давать показания – он собирался сделать это еще 14 сентября, но ВСК не смогла заслушать его из-за отсутствия кворума. 

"Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания. Причины не озвучены. Сегодня заседание не будет продолжено, хотя до конца рабочего дня у депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указке Офиса Президента", – считает Бутусов.

Он отметил, что заседание должны продолжить завтра, но планы комиссии "внезапно меняются" уже не впервые, и она до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента  Владимира Зеленского.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. 

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

5 сентября 2021 года журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. "Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

Грозев говорил, что, кроме расследования CNN (его готовили при помощи Bellingcat), выйдет еще два материала Bellingcat об операции, в том числе документальный фильм, который может быть номинирован на "Оскар".

В Офисе президента Украины заявляли, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

12 сентября глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, разведка, наемники, временная следственная комиссия, Вагнер, спецоперация, Василий Бурба, Марьяна Безуглая, ГУР Минобороны Украины, ЧВК, Роман Костенко
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