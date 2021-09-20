Комиссия Рады прервала доклад генерала разведки Бурбы по вагнеровцам и снова перенесла заседание – нардеп

По данным СМИ, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, заседание прервали Скриншот: Пресслужба Міноборони України / YouTube

"Сегодня ВСК, которая расследует дело вагнеровцев, продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу. Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", – рассказал нардеп.

Об этом же сообщил в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Слуги народа" прервали заседание следственной комиссии Верховной Рады по Вагнергейту и перенесли заседание в четвертый раз. Никаких пояснений", – написал он.

Бутусов отметил, что заседание комиссии началось в 9.00. На нем Бурба наконец начал давать показания – он собирался сделать это еще 14 сентября, но ВСК не смогла заслушать его из-за отсутствия кворума.

"Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, глава комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания. Причины не озвучены. Сегодня заседание не будет продолжено, хотя до конца рабочего дня у депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указке Офиса Президента", – считает Бутусов.

Он отметил, что заседание должны продолжить завтра, но планы комиссии "внезапно меняются" уже не впервые, и она до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента Владимира Зеленского.