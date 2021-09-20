Безуглая прокомментировала информацию о давлении на Бурбу по делу вагнеровцев: Я тоже ощущаю давление

Об этом информирует корреспондент издания "ГОРДОН".

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявлял сегодня, что на экс-начальника Главного управления Минобороны Василия Бурбу, который дает показания по делу вагнеровцев на заседаниях ВСК, оказывают давление власти Украины, его цитирует пресс-служба партии.

"Еще на прошлом заседании члены комиссии говорили, что они приняли решение обратиться, чтобы предоставить государственную охрану и защитить тех людей, которые принимали участие в этих мероприятиях. Но, к сожалению, пока этого не сделано. Они чувствуют угрозы, давление со стороны властей. Они чувствуют преследования. Конечно, это позорная ситуация, потому что это те люди, которых нужно охранять хотя бы от страны-агрессора", – сказал Княжицкий.

Вопрос о предоставлении охраны Бурбе Безуглая отказалась комментировать. Потом главу ВСК спросили о давлении на экс-главу ГУР Минобороны.

"Я тоже ощущаю давление. Со стороны общества, своих морально-этических качеств, – ответила она. – Никто из членов ВСК непосредственно касательно давления и предостережений таких не обращался. О Василии Васильевиче [Бурбе] не комментирую в силу того, что, как я уже отмечала, мы начали работу с ним, она продолжается, по результатам работы будут комментарии".