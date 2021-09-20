Суд в Беларуси приговорил к трем годам колонии украинца Ференца. МИД потребовал немедленно освободить его

В МИД Украины сообщили, что будут защищать интересы Ференца Фото из домашнего архива

Украинца обвинили в участии в акциях протеста и осудили по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 342 (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 4 ст. 16, ч. 4 ст. 341 (организация осквернения сооружений и порчи имущества).

До этого, с 16 сентября 2020 года, он семь месяцев провел в изоляторе временного содержания на Окрестина, ожидая высылки в Украину, а потом был переведен в СИЗО №1.

Время, проведенное в изоляторах, не засчитали при вынесении приговора, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

МИД потребовал немедленно освободить его и напомнил, что центр "Весна" признал Ференца политзаключенным.

"Достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было. Свою вину Михаил Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор – несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Михаила Ференца – это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси", – добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что будут защищать интересы Ференца всеми доступными способами.