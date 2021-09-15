Жена политзаключенного украинца, которого судят в Минске: Это театр абсурда, приписывают то, чего он не делал

По словам жены, Михаил чувствует себя "неплохо, если можно так сказать".

"Слушанием это нельзя назвать, это театр абсурда, припысывают то, чего он не делал, говорят, что он разукрашивал стены домов, причем даты фигурировали даже после его задержания. Как можно умудриться, сидя в ИВС Окрестина, наносить рисунки на стенах 17-го,18-го и 21 сентября. Копперфилд", – заявила женщина.

Она отметила, что силовики оправдывались, что акты составляли позже, но представитель коммунальных служб подтвердил, что акты составляются день в день.

"Конечно, что это он рисовал им доказывать не нужно. Мы должны доказать, что это сделал не он. Ну, абсурд. Нет ни кисточек, ни красок, ни баллонов, ни трафаретов. При обыске, видимо, просто пальцами рук рисовал", – рассказала жена политзаключенного.

Ференц обратила внимание на то, что адвокат сидит как слушатель, ни одно ходатайство от него суд не принял.

"Он гражданин Украины, к нему предвзятое отношение, хотят повесить побольше материального ущеба. Посольство в курсе, они поддерживают со мной связь, материально не помогают, я даже писала в Офис президента в Украину, они тоже в курсе, но это было в 2020-м", – сообщила она.

Родные Ференца живут в оккупированном Донецке. Мать политзаключенного работает воспитателем детского сада и ухаживает за больной бабушкой, поэтому женщина не смогла приехать на суд.