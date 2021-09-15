За участие в протестах в Минске судят гражданина Украины

Ференц – уроженец Донецка, он с семьей живет в Беларуси с 2012 года Фото: spring96.org

Ференц – уроженец Донецка, он с семьей живет в Беларуси с 2012 года. Украинца задержали 16 сентября 2020 года, было принято решении о его высылке из страны, но потом это решение приостановили. Пресс-служба МВД Беларуси 20 апреля этого года сообщила о задержании Ференца и опубликовала видео, в котором он призывает белорусов "успокоить волнения, перейти в мирное русло, начать нормальный диалог и перестать будоражить страну".

"Украинцу вменяют участие в трех маршах в прошлом году – 30 августа (Марш мира и независимости), 6 сентября (Марш единства) и 13 сентября (Марш героев). По версии обвинения, на них Ференец "мешал проезду общественного транспорта путем перекрытия дорог, громко хлопал руками, чем нарушал спокойствие граждан, не подчинялся сотрудникам милиции, нарушил работу предприятий и организаций", – отметили правозащитники.

Ференца обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и организация осквернения сооружений и порча имущества.

Мужчина свою вину не признает, от дачи показаний в суде он отказался.

В качестве гражданского истца суд допросил представительницу жэка Фрунзенского района Минска, она рассказала, что Ференц нанес трафаретом на территории района протестную символику, слова "таракан" и лозунги, чем нанес ущерб в размере 2611 белорусских руб. ($1058).