"Белорусский дом в Украине" заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. В спецслужбе прокомментировали

Утром была задержана волонтер Алена Жаркевич, которая занималась белорусами, которые переехали в Украину.
"Алена помогла сотням белорусов, оказавшимся в Украине без крыши над головой, а иногда и без документов. Вчера она помогала с легализацией нашего новоприбывшего соотечественника, бывшего силовика. Он один из тех, которые первыми отказались бить протестующих и уволились после августовских событий", – отметили в сообщении.
Позже "Белорусский дом в Украине" сообщил, что было задержано пять человек.
"Поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно и все похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу", – заявили в посте.
Пресс-секретарь Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что спецслужба совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант", которая проходит с 1-го по 31 сентября. По его словам, 16 сентября в рамках этой операции прошла проверка одного из киевских хостелов, где были выявлены 12 граждан Беларуси. Правоохранители заявили, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины.
"Три человека были приглашены в административное здание СБУ для их опроса. После проведения соответствующих проверок двух граждан Беларуси, в отношении которых подтвердилась информация о незаконном пересечении госграницы, передали в Государственную миграционную службу Украины", – сказал Дехтяренко.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.
Главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова 3 августа 2021 года нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители "Белорусского дома в Украине" уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Щучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.