"Белорусский дом в Украине" заявил, что СБУ задержала нескольких белорусов. В спецслужбе прокомментировали

В СБУ рассказали, что спецслужба совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант" Фото: Служба безпеки України / Facebook

Утром была задержана волонтер Алена Жаркевич, которая занималась белорусами, которые переехали в Украину.

"Алена помогла сотням белорусов, оказавшимся в Украине без крыши над головой, а иногда и без документов. Вчера она помогала с легализацией нашего новоприбывшего соотечественника, бывшего силовика. Он один из тех, которые первыми отказались бить протестующих и уволились после августовских событий", – отметили в сообщении.

Позже "Белорусский дом в Украине" сообщил, что было задержано пять человек.

"Поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно и все похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу", – заявили в посте.

Пресс-секретарь Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что спецслужба совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант", которая проходит с 1-го по 31 сентября. По его словам, 16 сентября в рамках этой операции прошла проверка одного из киевских хостелов, где были выявлены 12 граждан Беларуси. Правоохранители заявили, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины.

"Три человека были приглашены в административное здание СБУ для их опроса. После проведения соответствующих проверок двух граждан Беларуси, в отношении которых подтвердилась информация о незаконном пересечении госграницы, передали в Государственную миграционную службу Украины", – сказал Дехтяренко.