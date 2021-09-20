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В Беларуси гражданку РФ приговорили к полутора годам колонии за твит о Лукашенко

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Россиянка написала твит о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске
Россиянка написала твит о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске
Фото: depositphotos.com

Судья Московского районного суда города Бреста 20 сентября приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии строгого режима. Об этом сообщил телеканал "Белсат" в своем Telegram-канале.

Викхольм осудили по статье 367 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление президента) за твит о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, написанный 23 мая. Женщину задержали 28 мая.

Викхольм содержится в Брестском следственном изоляторе №7.

После задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Викхольм опубликовала в "Живом журнале" заметку ВВС с заголовком "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства". Репост статьи она сделала в Twitter.

О том, что гражданку РФ обвиняют в клевете на считающего себя президентом Беларуси Алексанадра Лукашенко, стало известно 1 сентября. Прокуратура страны сообщила о том, что направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней россиянки.

"Ей инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении", – отметили белорусские силовики.

Они добавили, что обвиняемая своей вині не признала.

"Медуза" выяснила, что близких родственников у Викхольм нет. Она прожила в Бресте более 10 лет, где снимала квартиру и зарабатывала на жизнь, ухаживая за пожилыми людьми.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках и разжигании социальной вражды и розни.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Объяснить посадку рейса в Минске, выпустить всех пассажиров или провести расследование инцидента требовали в ряде стран, в частности в ЛитвеПольшеАвстрии и ГерманииСамолет стоял в аэропорту Минска более шести часов.

24 мая исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

Теги: Россия, Беларусь, Twitter, прокуратура, самолет, Минск, расследование, Ryanair, Брест
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