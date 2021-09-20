В Беларуси гражданку РФ приговорили к полутора годам колонии за твит о Лукашенко

Россиянка написала твит о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске Фото: depositphotos.com

Викхольм осудили по статье 367 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление президента) за твит о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, написанный 23 мая. Женщину задержали 28 мая.

Викхольм содержится в Брестском следственном изоляторе №7.

После задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Викхольм опубликовала в "Живом журнале" заметку ВВС с заголовком "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства". Репост статьи она сделала в Twitter.

Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства https://t.co/afhlqWmMc2 — Irina Wickholm (@IrWi99) May 23, 2021

О том, что гражданку РФ обвиняют в клевете на считающего себя президентом Беларуси Алексанадра Лукашенко, стало известно 1 сентября. Прокуратура страны сообщила о том, что направила в суд уголовное дело в отношении 58-летней россиянки.

"Ей инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении", – отметили белорусские силовики.

Они добавили, что обвиняемая своей вині не признала.

"Медуза" выяснила, что близких родственников у Викхольм нет. Она прожила в Бресте более 10 лет, где снимала квартиру и зарабатывала на жизнь, ухаживая за пожилыми людьми.