В Польше самолет Ryanair оставил пассажиров в аэропорту. Очевидцы рассказали, что пилот махал людям средним пальцем

Пассажиры из Гданьска и Быдгоща прибыли в аэропорт за 2,5 часа до вылета. Проблемы появились на регистрации, когда трое работников обслуживали несколько сотен человек, одновременно вылетавших тремя разными рейсами авиакомпании Ryanair.

Далее багаж туристов забрали, пассажирам выдали посадочные талоны. После этого они прошли паспортный контроль. Одна из пассажирок сказала, что на каждом этапе контроля их уверяли, что, несмотря на задержку, самолет не улетит без пассажиров. В итоге в Болгарию полетел только ее чемодан с лекарствами, которые женщина должна принимать каждый день.

Незадолго до посадки в самолет пилот должен был сообщить о полуторачасовой задержке и что он никого не пустит на борт. В итоге он помахал пассажирам средним пальцем и улетел с багажом, привел подробности один из очевидцев.

Торговый агент, обслуживающий Ryanair в Гданьске, объяснил туристам, что они могут бесплатно забронировать билеты на следующий рейс до Бургаса, который будет в среду. Впоследствии оказалось, что на борту этого рейса не хватает места для всех, пассажиров было 30 человек, а мест – всего 26.

Одна из туристок сказала, что вместе с друзьями они решили полететь на отпуск, но из-за ситуации с самолетом потеряли до 15 тыс. злотых (почти 105 тыс. грн).