В аэропорту Познани объяснили, почему 30 украинцев не смогли вылететь в Одессу рейсом Ryanair

Он подтвердил, что инцидент действительно имел место.
"На данный момент мы еще окончательно выясняем ситуацию. Но предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу (гейту), с которого должны были улететь", – утверждает Патрин.
Он отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет Ryanair.
Сейчас менеджмент аэропорта просматривает данные видеомониторинга.
В то же время Патрин не подтвердил информацию, что кто-либо из членов экипажа самолета употреблял непристойные выражения в адрес пассажиров этого авиарейса.
По данным польского издания Epoznan, инцидент в аэропорту Познани, из-за которого около 30 украинцев не смогли вылететь в Одессу, произошел из-за пилота рейса FR6705. Он якобы заявил, что является "королем самолета", и кричал на пассажиров. Сообщается, что в связи с этим украинцев не пустили на борт и с часовым опозданием самолет улетел без них.