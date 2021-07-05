В аэропорту Познани объяснили, почему 30 украинцев не смогли вылететь в Одессу рейсом Ryanair

В аэропорту Познани заявили, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет Ryanair Фото: depositphotos.com

Он подтвердил, что инцидент действительно имел место.

"На данный момент мы еще окончательно выясняем ситуацию. Но предварительно могу сказать, что эти пассажиры вовремя не пришли к соответствующему выходу (гейту), с которого должны были улететь", – утверждает Патрин.

Он отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет Ryanair.

Сейчас менеджмент аэропорта просматривает данные видеомониторинга.

В то же время Патрин не подтвердил информацию, что кто-либо из членов экипажа самолета употреблял непристойные выражения в адрес пассажиров этого авиарейса.