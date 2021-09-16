"Мы все, только в разном масштабе, — в опасности". Польша предложила Украине новый формат сотрудничества

По словам Цихоцкого, ситуация на внешнеполитической арене из-за достройки "Северного потока – 2", саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, а также событий в Афганистане и Беларуси меняется не в лучшую сторону. По мнению посла Польши, новый формат нужен для совместного преодоления вызовов.

"Мы все, только в разном масштабе, — в опасности. Конечно, положение Украины хуже из-за того, что вы не в Европейском Союзе и не в НАТО. На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", – аргументировал Цихоцкий.