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Шмыгаль предложил премьеру Польши положить начало регулярным встречам глав правительств "Люблинского треугольника"

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Шмыгаль (слева) встретился с Моравецким (справа) в рамках официального визита в Польшу
Шмыгаль (слева) встретился с Моравецким (справа) в рамках официального визита в Польшу
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы. Об этом 9 сентября сообщил пресс-центр Кабмина.

Отмечается что Шмыгаль пребывал с официальным визитом в городе Карпач (Польша).   

"Польша стала одной из первых стран, с которой мы подписали на уровне глав государств Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Также для нас чрезвычайно важное значение имело участие президента Польши [Анджея Дуды] в учредительном саммите "Крымской платформы", – сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина предложил Моравецкому начать регулярные встречи глав правительств "Люблинского треугольника" для "активизации сотрудничества в различных областях в этом трехстороннем формате".

Шмыгаль также подтвердил готовность Украины стать неотъемлемой частью инициативы "Триморья".

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "Люблинского треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".    

"Инициатива трех морей" – организация, объединяющая 12 стран (Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония), которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.

Теги: Украина, Польша, Литва, правительство, визит, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль, встреча, сотрудничество, Кабмин, Люблинский треугольник
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