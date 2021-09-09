Шмыгаль предложил премьеру Польши положить начало регулярным встречам глав правительств "Люблинского треугольника"

Шмыгаль (слева) встретился с Моравецким (справа) в рамках официального визита в Польшу Фото: kmu.gov.ua

Отмечается что Шмыгаль пребывал с официальным визитом в городе Карпач (Польша).

"Польша стала одной из первых стран, с которой мы подписали на уровне глав государств Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Также для нас чрезвычайно важное значение имело участие президента Польши [Анджея Дуды] в учредительном саммите "Крымской платформы", – сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина предложил Моравецкому начать регулярные встречи глав правительств "Люблинского треугольника" для "активизации сотрудничества в различных областях в этом трехстороннем формате".

Шмыгаль также подтвердил готовность Украины стать неотъемлемой частью инициативы "Триморья".