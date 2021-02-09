Россия не сможет продвинуть в Украине "русский мир" – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ танками не смогла продвинуть в Украину "русский мир", не сможет и "мягкой силой". Так дипломат ответил на слова спикера главы Кремля Дмитрия Пескова о принадлежности Украины к "русскому миру".

Россия не сможет продвинуть в Украину свой "русский мир". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter 9 февраля, комментируя слова спикера главы Кремля Дмитрия Пескова о принадлежности Украины к "русскому миру".

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" – это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", – написал глава МИД Украины.

Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» — це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ — це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2021

8 февраля Песков ответил утвердительно на вопрос УНИАН, считает ли Кремль Украину частью "русского мира". "Безусловно, в Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к "русскому миру", – подчеркнул спикер главы Кремля. Песков анонсировал продвижение "русского мира" в Украине с помощью "мягкой силы".

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины. Одним из оправданий своей агрессии Москва называла защиту русскоязычного населения.