Медведева назначили новым связным с Медведчуком и куратором по Украине. Сейчас бабла они не пожалеют

Путин 5 февраля созвал совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Темой было "положение соотечественников за рубежом". Они там говорили об Украине, но слово "Украина" не звучало. И это самый тревожный сигнал. Среди этой гоп-компании был и Дмитрий Медведев. Казалось бы, при чем тут он?

А оказывается, Медведева назначили новым связным с Виктором Медведчуком. Медведев выразил поддержку усилиям партии ОПЗЖ по недопущению введения цензуры против трех украинских телеканалов. И когда Медведчук общается с лидером партии "Единая Россия", сразу хочется сказать: "Алло, СБУ?! У нас же, кажется, проявился коллаборант". Ведь "Единая Россия" в полном составе голосовала за аннексию украинского Крыма. Что это за организация – мы прекрасно понимаем. И вот сейчас представитель украинского парламента общается с людьми, которые непосредственно ответственны за войну с Украиной, и никого это, кажется, не интересует.

У нас к Дмитрию Анатольевичу, как и в России, довольно скептическое отношение. Мол, он там любитель iPhone. Но нужно подумать: почему именно Медведева назначили новым связным или куратором? Дело в том, что Медведев и Медведчук знакомы очень много лет. Медведев в свое время целых четыре года замещал Путина на посту президента РФ. И отношения между Украиной и Россией тогда курировались главами администраций. У нас произошел Майдан, и к власти пришел Ющенко. Медведчук, которого называли "серым кардиналом", был забыт, и многие думали, что он уже никогда не воскреснет. Но все меняется.

Но почему я вспоминаю "Медведева? Он никакой не Айфон – никакие связанные с ним обидные прозвища не имеют под собой никакого основания. Они не уменьшают количества власти у этого человека. Чтобы понимать, с кем мы имеем дело, я расскажу один интересный момент. 11 августа 2009 года Медведев написал большое послание Ющенко и записал видеообращение. Тогда действия Украины РФ назвала такими, которые отходят от принципов дружбы и партнерства с Россией, закрепленных в договоре 1997 года.

ВИДЕО

Видео: Вадим Иванов / YouTube

Тогда же они вспоминали, что Украина поставляла оружие Грузии. И из него стреляли в российских миротворцев. Хотя они очень часто не сильно отличаются от российских оккупантов. Еще говорилось о том, что "политическое руководство Украины, игнорируя мнение граждан своей страны, не говоря уже об известной позиции РФ, упрямо продолжает курс на вступление в НАТО". То есть то, что говорили в 2009 году, не сильно отличается от того, что они продолжают говорить из всех своих утюгов в 2021-м.

Забавно, что тогда Медведев написал: "В качестве "аргумента" (сближения с НАТО) используются намеки на "российскую угрозу" безопасности Украины, которой нет и быть не может". Что-то мне подсказывает, что Ющенко что-то подозревал.

В общем, Медведев не только ведает делами "Газпрома" и разбирается в ценах на российский газ – он непосредственный участник формирования политики России по отношению к Украине. И тот факт, что сейчас Путин именно его назначил куратором по Украине, означает, что вряд ли мы услышим из уст Медведева фразу, произнесенную им в оккупированном Крыму: "Просто денег нет". В данном случае бабла они не пожалеют. Особенно в ситуации, когда речь идет об Украине и, как результат, "российском геополитическом величии".

ВИДЕО

Видео: Роман Цимбалюк / YouTube

Источник: Роман Цимбалюк / YouTube

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